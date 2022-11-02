Гендиректором "Акваники" стал ее новый владелец

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором производителя воды "Акваника" стал Михаил Сосков. Он сменил Елену Постол, которая руководила компанией с начала 2020 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Кроме того, новым владельцем 100% долей в "Акванике" стало АО "Центр Лок".

27 октября о том, что Volga Group Геннадия Тимченко продала бизнес по производству воды, писал РБК. По сведениям издания, зарегистрированное в подмосковной Черноголовке АО "Центр Лок" принадлежит Соскову, который является одним из партнеров производителя воды и лимонадов "Черноголовка".

Кроме завода в Нижегородской области в периметр сделки вошел бренд воды Aquanika.

Предполагается, что новый владелец "Акваники" будет развивать на ее мощностях копакинговое производство. "Акваника" будет работать как копакинговое производство, по сути выступать ботлером напитков других производителей, в том числе и "Черноголовки", - говорил Сосков РБК. Помимо "Черноголовки" есть договоренности о работе с другими производителями напитков, но их предприниматель не раскрыл. Решение о том, продолжится ли производство воды под брендом Aquanika, пока не принято.

"Акваника" выпускает питьевую воду под брендом Aquanika, соки Mugo, лимонады "Министерство газировки", квас "Иванов квас". Завод компании в Нижегородской области мощностью до 500 млн литров в год был введен в эксплуатацию в 2010 году, инвестиции в него составили $100 млн.

По данным "СПАРКа", выручка ООО "Акваника" в 2021 году выросла более чем в 1,5 раза - до 1,7 млрд рублей с 1,1 млрд рублей. Чистый убыток составил 209,1 млн рублей против 215,4 млн рублей в 2020 году. В отчетности за 2020 год компания сообщала, что планирует достичь точки безубыточности в 2024 году. При этом в 2021-2022 годах "Акваника" прогнозировала рост убытков в связи с существенными расходами на плановый ремонт технологического оборудования и развитие активов.