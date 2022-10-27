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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Volga Group Тимченко продала бизнес по производству воды "Акваника"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Volga Group Геннадия Тимченко продала бизнес по производству воды "Акваника", сообщил РБК источник в индустрии безалкогольных напитков. Сделку подтвердил изданию представитель Volga Group.

Новым владельцем "Акваники" стало зарегистрированное в подмосковной Черноголовке АО "Центр Лок", которое принадлежит предпринимателю Михаилу Соскову. Кроме завода в Нижегородской области в сделку вошел бренд воды Aquanika.

Источник РБК в индустрии безалкогольных напитков назвал Соскова одним из партнеров производителя воды и лимонадов "Черноголовка".

Предполагается, что новый владелец "Акваники" будет развивать на ее мощностях копакинговое производство. "Акваника" будет работать как копакинговое производство, по сути выступать ботлером напитков других производителей, в том числе и "Черноголовки", - сказал Сосков РБК. Помимо "Черноголовки", есть договоренности о работе с другими производителями напитков, но их предприниматель не раскрыл. Решение о том, продолжится ли производство воды под брендом Aquanika, пока не принято.

"Акваника" выпускает питьевую воду под брендом Aquanika, соки Mugo, лимонады "Министерство газировки", квас "Иванов квас". Завод компании в Нижегородской области мощностью до 500 млн литров в год был введен в эксплуатацию в 2010 году, инвестиции в него составили $100 млн.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Акваника" в 2021 году выросла более чем в 1,5 раза - до 1,7 млрд рублей с 1,1 млрд рублей. Чистый убыток составил 209,1 млн рублей против 215,4 млн рублей в 2020 году. В отчетности за 2020 год компания сообщала, что планирует достичь точки безубыточности в 2024 году. При этом в 2021-2022 годах "Акваника" прогнозировала рост убытков в связи с существенными расходами на плановый ремонт технологического оборудования и развитие активов.

Volga Group Акваника Геннадий Тимченко Черноголовка Центр Лок Михаил Сосков
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