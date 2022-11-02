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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Выручка владельца Tinder в III квартале оказалась лучше прогнозов рынка

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская Match Group, владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge, сократила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 1,5%, но выручка оказалась выше прогнозов аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе Match Group, ее чистая прибыль составила $129 млн, или 46 центов в расчете на акцию, по сравнению с $131 млн (44 цента на акцию) за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал показатель в размере 50 центов на акцию.

Выручка Match выросла до $810 млн с $802 млн. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне $793 млн.

Количество оформивших платную подписку на платформы компании в минувшие три месяца увеличилось до 16,5 млн подписчиков по сравнению с 16,4 млн во втором квартале. Выручка в расчете на подписчика составила $16,02.

В четвертом квартале компания прогнозирует выручку на уровне $780-790 млн, тогда как аналитики рассчитывают, что этот показатель составит $809 млн.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник подскочили на 16,2%. С начала года капитализация компании рухнула на 67%, до $12,23 млрд.

Match Group Tinder
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