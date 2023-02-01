Владелец Tinder вернулся к квартальной прибыли

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская Match Group, владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge, в четвертом квартале (ноябрь-январь) 2022 финансового года вернулась на прибыльный уровень, однако результат оказался хуже ожиданий экспертов.

В отчетном периоде чистая прибыль компании составила $83,4 млн, или 30 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $168,7 млн, 60 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка снизилась на 2% - до $786,2 млн с $806,1 млн.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 46 центов на акцию при выручке в $787,4 млн.

Количество подписчиков, оформивших платную подписку на платформы компании, в прошедшем квартале снизилось до 16,065 млн по сравнению с 16,249 млн за тот же период предыдущего года. Выручка в расчете на подписчика уменьшилась до $16 с $16,16.

В первом финквартале Match Group прогнозирует выручку в диапазоне $790-800 млн, что практически будет совпадать с прошлогодним показателем.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник рухнули почти на 10%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 18,3% (до $14,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 10,1% за этот период.