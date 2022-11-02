Bloomberg сообщил о закрытии флагманского шоурума Tesla в Пекине

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. в октябре закрыл флагманский шоурум в столице Китая Пекине, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

У Tesla несколько шоурумов в Пекине. Тот, который был закрыт, располагался в торговом центре Parkview Green в центральной части столицы, уточнило агентство.

Tesla преимущественно продает свою продукцию клиентам напрямую через интернет-магазин, а не через дилерские центры и шоурумы, как это делают большинство автопроизводителей.

Китай является крупнейшим рынком для компании после США. В сентябре Tesla продала в стране рекордные 83 135 электромобилей.

Tesla также управляет заводом по производству электрокаров в Шанхае.