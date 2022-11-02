Банк "Траст" начал искать покупателя на "Балтийский лизинг"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Траст" сообщил, что начал искать инвестора для группы компаний "Балтийский лизинг".

Президент-предправления "Траста" Александр Соколов через пресс-службу назвал "Балтийский лизинг" "финансово стабильной компанией с понятным корпоративным управлением и чистым юридическим контуром".

"Актив находится полностью под контролем банка непрофильных активов "Траст". В данный момент мы определяем стратегию его реализации, которая позволит получить максимальную прибыль от его продажи", - добавил он.

"Траст" получил группу "Балтийский лизинг" от банка "Открытие" в 2022 году. "Открытие" стал собственником компании в январе 2019 года. 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после введения санкций США, банк сообщил, что полностью вышел из капитала "Балтийского лизинга", не раскрыв имя нового собственника компании.

Как отмечалось в отчетности "Балтийского лизинга" за 2021 год, смена акционера не привела к изменению конечного контролирующего бенефициара компании. Новым акционером лизинговой компании стал "Траст", конечным собственником которого, как и у "Открытия", является Банк России.

"Траст" тогда сообщил, что купил "Балтийский лизинг" для развития актива и его последующей продажи. Подробности сделки, включая дату приобретения, банк тогда не раскрыл.

Группа компаний "Балтийский лизинг" - одна из ведущих лизинговых компаний России, образована в 1990 году. Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Объем нового бизнеса группы по итогам 9 месяцев 2022 года достиг 70,1 млрд рублей, что на 6% больше аналогичного показателя 2021 года.