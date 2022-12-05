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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В ноябре индекс PMI сферы услуг России поднялся до 48,3 пункта

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года индекс PMI сферы услуг России составил 48,3 пункта, поднявшись с октябрьского значения 43,7 пункта, показало исследование S&P Global.

Как говорится в отчете, темпы сокращения производства в секторе заметно смягчились по сравнению с прошлым месяцем. Там, где фиксировалось падение, компании связывали это со слабым клиентским спросом и очередным снижением новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг в стране, в ноябре составил 50 пунктов по сравнению с 45,8 пункта в октябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

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S&P Global
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