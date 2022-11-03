Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам октября 2022 года составило минус 7,5 млрд руб., сообщил Минфин РФ в четверг.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре в размере 282,8 млрд руб. Таким образом, с учетом отрицательного отклонения в октябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 275,2 млрд руб.

В связи с приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет, напоминает Минфин.