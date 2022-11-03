Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Лагард не ждет, что "мягкая рецессия" в еврозоне поможет вернуть инфляцию к 2%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард видит возможность "мягкой рецессии" в экономике еврозоны, однако не считает, что спад активности сам по себе сможет замедлить инфляцию в регионе до целевых 2%.

"Мы не думаем, что рецессия сможет ослабить инфляцию", - заявила она на конференции в Риге, организованной Центробанком Латвии.

ЕЦБ не сможет просто "дать ситуации разворачиваться" самостоятельно, этого будет недостаточно, добавила она.

По ее словам, ЕЦБ нацелен на возврат инфляции в еврозоне к целевому показателю.

"Даже если повышение ставок не приведет к снижению цен на АЗС и не ослабит проблемы в цепочках поставок, очень важно отказаться от политики монетарного стимулирования последних лет, чтобы люди не стали думать, что высокая инфляция теперь будет всегда", - сказала Лагард.

27 октября ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.

ЕЦБ Кристин Лагард еврозна Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк Англии повысил ставку максимально с 1989 года

Молдавия впервые получила газ по реверсу

В Казахстане на сутки остановили работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау"

Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

Аналитики подсчитали, что вторичные "однушки" в РФ продаются быстрее чем за два месяца

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

L'Oreal заморозила расходы на рекламу в Twitter

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Германская Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });