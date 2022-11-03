Лагард не ждет, что "мягкая рецессия" в еврозоне поможет вернуть инфляцию к 2%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард видит возможность "мягкой рецессии" в экономике еврозоны, однако не считает, что спад активности сам по себе сможет замедлить инфляцию в регионе до целевых 2%.

"Мы не думаем, что рецессия сможет ослабить инфляцию", - заявила она на конференции в Риге, организованной Центробанком Латвии.

ЕЦБ не сможет просто "дать ситуации разворачиваться" самостоятельно, этого будет недостаточно, добавила она.

По ее словам, ЕЦБ нацелен на возврат инфляции в еврозоне к целевому показателю.

"Даже если повышение ставок не приведет к снижению цен на АЗС и не ослабит проблемы в цепочках поставок, очень важно отказаться от политики монетарного стимулирования последних лет, чтобы люди не стали думать, что высокая инфляция теперь будет всегда", - сказала Лагард.

27 октября ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%.