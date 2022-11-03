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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

"Домодедово" рассчитывает выплатить купоны по евробондам в ноябре на новых условиях

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Домодедово", в августе в срок не перечислившее два купонных платежа по выпускам долларовых еврооблигаций, получило согласие инвесторов на изменение условий обслуживания евробондов и теперь рассчитывает осуществить выплату купонов в ноябре.

Об этом говорится в полугодовой отчетности группы компаний DME Ltd, управляющей аэропортом "Домодедово".

Группа не имела возможности в срок осуществить выплату купонов по еврооблигациям с погашением в 2023 и 2028 годах в размере $17,3 млн, поскольку доверительный управляющий (платежный агент) прекратил обслуживание этих еврооблигаций на фоне украинских событий и введения различного рода ограничений в отношении бизнеса, связанного с Россией, говорится в отчете.

В октябре группа получила согласие инвесторов на назначение нового доверительного управляющего, а также на альтернативный механизм платежей, что, как ожидается, позволит ей в будущем выполнять все свои обязательства перед держателями евробондов и перенести выплату купонов с августа на ноябрь текущего года, сообщается в отчетности.

Новый механизм, одобренный держателями еврооблигаций "Домодедово" в конце октября, предполагает возможность осуществления прямых платежей в альтернативной валюте отдельным категориям инвесторов, возможность платежей через номинальные счета, открытые на имя держателей, а также проведение выплат по стандартной схеме - через основного платежного агента при условии, что обязательства в этом случае будут считаться выполненными после того, как средства, направляемые на счет эмитента у основного платежного агента, списаны с банковского счета заемщика или поручителя по евробондам.

Кроме того, компания просила согласовать перенос выплаты августовских купонов на 15-й рабочий день после вступления пакета изменений в силу.

Домодедово DME Ltd Дмитрий Каменщик
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