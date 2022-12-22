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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

"Домодедово" проведет прямые выплаты иностранным держателям евробондов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Домодедово" выплатило в рублях купоны по двум выпускам долларовых еврооблигаций российским держателям, сообщила группа.

Выплаты в адрес остальных инвесторов не прошли из-за отказа платежного агента обрабатывать платеж, компания намерена организовать осуществление таких выплат напрямую при наличии согласия от инвестора и документов, подтверждающих владение евробондами.

"Домодедово" в августе в срок не перечислило два купонных платежа по выпускам долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 и 2028 годах. В конце октября эмитент, DME Ltd. DAC, получил согласие инвесторов на изменения условий обслуживания евробондов, в частности, были одобрены возможность осуществления прямых платежей в альтернативной валюте отдельным категориям инвесторов и возможность платежей через номинальные счета, открытые на имя держателей. Также "Домодедово" согласовало перенос выплаты августовских купонов на ноябрь.

Как сообщила компания, купон инвесторам, владеющим евробондами через российских номинальных держателей, был выплачен в рублях через Национальный расчетный депозитарий. Оставшаяся часть купона была переведена платежному агенту по еврооблигациям, The Bank of New York Mellon, London Branch, для распределения держателям в соответствии с первоначальными условиями выпусков. Однако 15 декабря платежный агент без объяснения причин вернул платеж компании, тем самым отказавшись от распределения средств среди держателей, говорится в сообщении.

"Домодедово" планирует использовать механизм прямых платежей в адрес оставшихся держателей, для этого им нужно будет предоставить подписанное согласие на такую выплату и подтверждение владения долговыми бумагами на 16 ноября 2022 года. Эмитент, заемщик или любой из поручителей приступит к выплате купона в течение 30 рабочих дней после того, как получены все необходимые документы, говорится в сообщении.

DME Домодедово НРД The Bank of New York Mellon
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