Минфин РФ предложил расширить участие банков РБ в системе гарантирования госзакупок

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российский Минфин предложил расширить число участников пилотного проекта по участию в 2022-2023 годах белорусских банков в системе гарантирования госзакупок. Ведомство разместило соответствующий проект правительственного постановления на портале проектов нормативных правовых актов.

"Учитывая большую заинтересованность банков республики Беларусь в участии в процессе государственных (муниципальных) закупок в РФ, Национальным банком республики Беларусь предложено дополнительно включить в перечень участников пилотного проекта два банка республики Беларусь", - говорится в проекте.

В случае принятия этого постановления участниками этого пилотного проекта станут ЗАО "Альфа-Банк" и ОАО "Банк Добрабыт".

Пилотный проект был запущен в июле. В нем на добровольной основе принимают участие Сберегательный банк "Беларусбанк", Белвнешэкономбанк, Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк", "Банк ВТБ (Беларусь)" и Минский транзитный банк.

Для начала работы в системе гарантирования госзакупок этим банкам необходимо получить СНИЛС, ИНН, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронных подписей. Также они должны зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. При выполнении этих требований они будут включены в перечень гарантов в соответствии с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

В середине октября Минфин сообщил, что только один из участников проекта приступил к выдаче гарантий в рамках системы госзакупок - Беларусбанк.

Согласно действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Кроме того, с января 2022 года независимые гарантии в рамках госзакупок могут выдавать ВЭБ.РФ и региональные гарантийные организации (РГО).

В 2021 году российские банки выдали участникам госзакупок 803 тыс. банковских гарантий (814 тыс. годом ранее) общим стоимостным объемом 1,5 трлн рублей (1,49 трлн рублей). При этом 561,7 тыс. гарантий на 1,2 трлн рублей были выданы участникам госзакупок для обеспечения исполнения контракта, еще 163,2 тыс. гарантий на 267,2 млрд рублей были выданы для обеспечения заявок на участие в закупках и 76,4 тыс. гарантий на 9,5 млрд рублей пошли на обеспечение гарантийных обязательств.