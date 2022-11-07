Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,9%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips вслед за выросшими в конце прошлой недели мировыми фондовыми площадками и раллировавшей нефтью (Brent поднималась выше $98 за баррель) на ожиданиях ослабления антиковидных ограничений в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,1-1,9% во главе с бумагами "Магнитогорского металлургического комбината".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2179,16 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1115,46 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 61,56 рубля (-0,54 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), "Роснефти" (+1,5%), ВТБ (+1,3%), "Магнита" (+1,3%), Сбербанка (+1,2% и +1% "префы"), UC Rusal (+1,2%), Polymetal (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Северстали" (+1%), расписки TCS Group (+1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), акции "АЛРОСА" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник нельзя назвать однозначно позитивным. Рынки в Азии преимущественно растут, но статистика Китая по экспорту и импорту оказалась слабой. После пятничного ралли дешевеют нефть и промышленные металлы, что является более важным для будущих доходов российских экспортеров.

Поэтому можно предположить, что утром на "Московской бирже" оптимизм будет умеренным. С другой стороны, выходные не принесли каких-либо негативных сюрпризов в сфере геополитики. Некоторые надежды локальных инвесторов могут быть связаны с промежуточными выборами в США 8 ноября, которые обещают победу республиканцам, а это уже надежда на смену внешнего курса США и вероятные послабления в адрес РФ, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций ожидается нейтральное начало недели, однако не исключено, что нефтегазовый сектор может стать локомотивом роста. Хотя утром цены на нефть немного скорректировались, они остаются значительно выше недавних уровней $90-95 за баррель.

Нефтяные рынки находятся в хрупком равновесии между "бычьими" индикаторами предложения и "медвежьими" индикаторами спроса. Возвращение отложенного спроса в результате ослабления строгих карантинных процедур в Китае может оказаться достаточным, чтобы подтолкнуть нефтяные рынки к дефициту и подстегнуть цены обратно выше $100 за баррель.

По словам заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, западные СМИ сообщают о введении потолка цен на российскую нефть, соответствующая мера может начать действовать с 5 декабря.

Однако российские поставщики не будут отгружать углеводородное сырье с существенным дисконтом, поэтому до конца года вероятен скачок цен на нефть. Ранее дефицит на нефтяном рынке в результате негативного развития событий оценивался более чем в 1 млн б/с.

На рынке акций РФ в понедельник ожидается смешанная динамика "фишек". Новостной фон спокоен, торговая активность, вероятно, останется на пониженном уровне. Ориентир для индекса МосБиржи - колебания в пределах 2130-2170 пунктов, полагает Ващенко.

В мире

В минувшую пятницу выросли фондовые индексы Азии (за исключением просевшего на 1,7% японского Nikkei 225), в Европе индексы прибавили 2-2,8%, в США фондовые индикаторы выросли на 1,3-1,4% во главе с Nasdaq.

Инвесторы в течение минувшей недели оценивали решения центробанков по поводу процентных ставок и квартальные отчеты европейских компаний.

Банк Англии в четверг принял решение повысить базовую процентную ставку до 3% с 2,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Таким образом, ставка была поднята по итогам восьмого заседания подряд, а темпы повышения стали рекордными с 1989 года.

Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Поддержку рынку акций США в пятницу оказали статданные по безработице за октябрь, показавшие, что рынок труда остается сильным, но начал терять импульс к росту.

Число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 261 тыс., сообщило министерство труда США. Темпы повышения замедлились по сравнению с 315 тыс. в сентябре и были минимальными с декабря 2020 года. При этом они превзошли средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, на уровне 200 тыс. Безработица в США в октябре увеличилась до 3,7% с сентябрьских 3,5%. Показатель остается в диапазоне 3,5-3,7% с марта текущего года.

Опубликованные данные, однако, не изменили ожиданий экспертов в отношении политики ФРС. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки по-прежнему указывают на ее вероятный подъем до 5% к весне 2023 года.

Тем временем, в понедельник продолжился подъем акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi - на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,15%).

Трейдеры сохраняют оптимизм на фоне неподтвержденных сообщений прошлой недели о том, что власти Китая могут начать ослаблять ковидные ограничения и отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 в марте. Однако в выходные Пекин дал понять, что он все еще привержен жесткой борьбе в коронавирусом, пишет Trading Economics.

Между тем эксперты Goldman Sachs полагают, что оптимизм участников рынка может сохраниться 2-3 месяца, а сам рынок благодаря этому вырасти на 20%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются после активного роста на минувшей неделе, вызванного надеждами на смягчение подхода властей Китая к борьбе с коронавирусом.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $97,41 за баррель (-1,2% и +4,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $91,24 за баррель (-1,5% и +5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

Китай и коронавирус

В прошлую пятницу The Wall Street Journal написала со ссылкой на несколько источников, что Цзэн Гуан, бывший ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDCP), сказал в ходе конференции, что в 2023 году ожидается существенная перемена в подходе властей страны к пандемии коронавируса.

Однако на выходных Пекин подтвердил свое намерение "неукоснительно" придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19.