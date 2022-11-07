Индекс МосБиржи днем поднялся к 2200 пунктам на внешнем оптимизме

Подешевели акции "Детского мира"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций растет днем в понедельник, продолжая отыгрывать сохраняющийся с пятницы оптимизм внешних площадок на ожиданиях ослабления антиковидных ограничений в Китае, индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2200 пунктов.

Подешевели акции "Детского мира" на новостях об отсутствии планов выплат промежуточных дивидендов и намерении преобразования в частную компанию.

К 13:30 индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 2198,12 пункта, индекс РТС вырос на 3,6% до 1133,37 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,2%.

Доллар подешевел на 1,02 рубля, до 61,08 рубля.

Подорожали акции "Роснефти" (+4,2%), Сбербанка (+3,9%) и +3,9% "префы"), "ММК" (+3,3%), Polymetal (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+3%), ПАО "Полюс"" (+3%), АФК "Система" (+2,9%), "Северстали" (+2,6%), "Норникеля" (+2,4%), UC Rusal (+2,4%), расписки OZON (+2,4%), TCS Group (+2,3%), бумаги "НЛМК" (+2,3%), ВТБ (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "Московской биржи" (+1,9%), "Магнита" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "МТС" (+1,5%), "Татнефти" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%).

Во втором эшелоне подешевели акции "Детского мира" (-3,9%, до 69,62 рубля).

Совет директоров "Детского мира" планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене. Она будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

Ритейлер также отметил, что не планирует выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года - с учетом высокого уровня рыночной волатильности, а также необходимости сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для поддержания рыночной позиции.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, инвесторы на мировых рынках позитивно восприняли пятничный отчет по занятости в США, показавший, что рынок труда хоть и замедляется в ответ на ужесточение ДКП Федрезерва, но делает это довольно плавно и контролируемо. Кроме того, аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют, что в случае полной отмены коронавирусных ограничений китайский рынок акций может вырасти на 20% в течение нескольких месяцев. На таком фоне азиатские инвесторы в понедельник в значительной степени проигнорировали вышедшие слабые данные по внешней торговле Поднебесной.

Главным событием недели станут промежуточные выборы в Конгресс США, которые могут вызвать всплеск волатильности на рынках. Республиканцы, судя по опросам, получат большинство в Палате Представителей, тогда как за Сенат ожидается напряженная борьба.

Российский рынок акций отыгрывает внешний оптимизм и отсутствие негативных геополитических новостей за время длинных выходных. Более того, в некоторых СМИ вновь начала обсуждаться тема возможных скорых переговоров между российской и украинской сторонами, отмечает аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике пытается закрепиться выше уровня 2170 пунктов, а также 50-дневной скользящей средней. В случае успеха перед индексом откроется дорога для дальнейшего повышения с целью в районе 2500 пунктов, полагает Додонов.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, на российском рынке акций наблюдается самая сильная с августа волна роста за счет притока средств от дивидендов "Газпрома" и "Татнефти", которые были направлены на покупку акций других компаний и ОФЗ.

Однако подъем на фондовом рынке нельзя назвать полноценным за счет разового притока инвестиций, долгосрочный интерес к акциям остается на пониженном уровне, несмотря на привлекательные для покупки ценовые уровни. Физические лица сейчас предпочитают депозиты. Интерес к акциям, вероятнее всего, вернется не скоро. Это может произойти либо по мере снижения ставок по депозитам, либо, наоборот, в случае резкого скачка инфляции, если доходность вкладов начнет заметно отставать от ее уровня. В ноябре равновероятны рост индекса МосБиржи в диапазон 2200-2400 пунктов и разворот вниз к 2000-2200 пунктам, полагает Ващенко.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что российский рынок акций может предпринять попытку преодолеть рубеж 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Поддержку оказывает заметное улучшение конъюнктуры мировых рынков, и в первую очередь выросшая на прошлой неделе нефть.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, на позитивном внешнем фоне индекс МосБиржи может преодолеть психологический уровень 2200 пунктов. Ключевым событием недели для мировых рынков станет публикация данных по инфляции в США. Статистика очень важна в плане формирования дальнейшей кредитно-денежной политики американским ЦБ. Также будут опубликованы данные по инфляции в Китае. И, конечно, в фокусе внимания окажутся выборы в Конгресс США.

Нефть днем отыграла утреннее снижение на фоне очередного обсуждения ввода потолка цен на российскую нефть странами G7 и Австралией. На данный момент известно, что под ограничение подпадут только первичные поставки морем, но не нефть, предназначенная для перепродажи. Восходящий тренд по нефти Brent остается актуальным, ожидается возврат котировок к отметке $100 за баррель, полагает Кирсанова.

В минувшую пятницу выросли фондовые индексы Азии (за исключением просевшего на 1,7% японского Nikkei 225), в Европе индексы прибавили 2-2,8%, в США фондовые индикаторы выросли на 1,3-1,4% во главе с Nasdaq. Инвесторы в течение минувшей недели оценивали решения центробанков по поводу процентных ставок и квартальные отчеты европейских компаний.

Тем временем в понедельник продолжился подъем акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi - на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX растут на 0,1-0,9%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Трейдеры сохраняют оптимизм на фоне неподтвержденных сообщений прошлой недели о том, что власти Китая могут начать ослаблять ковидные ограничения и отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 в марте. Однако в выходные Пекин дал понять, что он все еще привержен жесткой борьбе в коронавирусом, пишет Trading Economics.

Между тем эксперты Goldman Sachs полагают, что оптимизм участников рынка может сохраниться 2-3 месяца, а сам рынок благодаря этому вырасти на 20%.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены отыграли утреннее снижение. К 13:30 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,03%, до $98,6 за баррель (+4,1% в пятницу), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,03%, до $92,58 за баррель (+5% в пятницу). По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

В прошлую пятницу The Wall Street Journal написала со ссылкой на несколько источников, что Цзэн Гуан, бывший ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР (CDCP), сказал на конференции, что в 2023 году ожидается существенная перемена в подходе властей страны к пандемии коронавируса. Однако на выходных Пекин подтвердил свое намерение "неукоснительно" придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (+26,8%), ПАО "Южный Кузбасс" (+10,2%), ПАО "Фармсинтез" (+6,8%), расписки Cian (+5,6%), бумаги ПАО "Лензолото" (+5,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-3,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-2,2%), "ВСМПО-Ависма" (-2,2%), VEON (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 20,36 млрд рублей (из них 5,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,08 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,76 млрд рублей на акции "Роснефти").