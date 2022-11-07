Нефтегазовая MOL Group увеличила квартальную прибыль в 1,7 раза

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года венгерская нефтегазовая MOL Group получила чистую прибыль в размере $658 млн, что на 5% меньше показателя предшествующего квартала, но в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Выручка компании в отчетный квартал составила $7,192 млрд. Рост показателя к предшествующему кварталу - 4,7%, к третьему кварталу 2021 года - 33,4%.

Операционная прибыль выросла на 10% в квартальном измерении и в 1,9 раза ко второму кварталу 2021 года, до $1,11 млрд. EBITDA увеличилась на 9% и 52% соответственно, до $1,426 млрд.

В третьем квартале добыча MOL составила 90,5 тысячи баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, что на 3% ниже, чем в предыдущем квартале, и на 4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом суточный уровень добычи на российском активе - "Байтекс" (Оренбургская область) в третьем квартале составил 4 тысячи б.н.э. (cопоставимо с уровнем второго квартала 2022 года).

Как сообщалось, по итогам 2021 года MOL Group получила чистую прибыль в размере $1,6 млрд против убытка в $63,4 млн в 2020 году. Средняя добыча составила 97 тысяч б.н.э. в сутки.