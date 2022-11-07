Производство грузовых вагонов в России снизилось на 21,6%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - За первые десять месяцев 2022 года в России предприятия транспортного машиностроения, по предварительным данным, сократили производство грузовых вагонов 21,6% в годовом измерении, до 39 679 единиц. Об этом сообщило НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

Производство пассажирских вагонов за этот же период снизилось на 17,8%, до 383 единиц.

Объемы ремонта грузовых вагонов (деповского и капитального) выросли в годовом исчислени и на 5,3%, до 379 317 единиц.

Производство вагонов рельсовых автобусов за 10 месяцев снизилось в 2,2 раза, составив 19 единиц. Количество произведенного моторвагонного подвижного состава (МВПС) выросло в январе-октябре 2022 года на 3,4%, до 422 единиц, а сокращение производства путевых машин составило 16,8% - до 227 единиц.

Выпуск тепловозов сократился на 14%, составив 358 секций, выпуск электровозов снизился на 3,9%, до 624 секций.

Рынок цельнокатаных колес для грузовых вагонов, по данным ОПЖТ, вырос в стране в январе-октябре 2022 года на 10,2% и составил 1 386 746 единиц, в том числе колес отечественного производства - 1 216 366 (+7,1%).

Производство боковых рам снизилось за 10 месяцев на 12,8%, составив 210 679, надрессорных балок - на 16,2%, до 100 751.

По данным ОПЖТ, производство железнодорожных рельсов в стране в январе-октябре составило - 954,88 тысячи тонн (рост в 2,75 раз к аналогичному периоду 2021 года), стрелочной продукции - 26,5 тысячи единиц (+3,8%), металлических элементов рельсовых скреплений - 62,85 тысячи тонн (-6,6%), прокладок рельсовых скреплений - 25,82 млн штук (-4,2%).