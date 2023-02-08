В России производство грузовых вагонов сократилось в январе на 27,2%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе промпредприятия сократили производство грузовых вагонов на 27,2% в годовом измерении до 3343 единиц, по данным НП "Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ).

В том числе, было выпущено: 860 полувагонов (снижение в 2,2 раза к январю 2022 года), 792 вагонов-платформ (снижение в 2,2 раза), 949 вагонов-хопперов (рост в 1,6 раза), 488 вагонов-цистерн (рост в 1,7 раза), 247 крытых вагонов (рост в 3,6 раза) и 7 вагонов-самосвалов (снижение в 1,4 раза).

Объемы ремонта грузовых вагонов (деповского и капитального) сократились за отчетный период на 11,5%, до 33,870 тыс. единиц.

Рынок цельнокатаных колес для грузовых вагонов, по данным ОПЖТ, упал в январе 2023 года на 31,3% и составил 101 478 единиц, в том числе колес отечественного производства - 87 008 (-29,9%). Производство боковых рам уменьшилось на 21,4%, до 21 624 штук, а надрессорных балок - на 21,7%, до 10 824 штук.

В январе в России было изготовлено шесть железнодорожных вагонов против 2 вагонов годом ранее, 22 единицы моторвагонного подвижного состава (МВПС) по сравнению с 41 единицей в прошлом январе, а также 8 путевых машин и ни одного вагона рельсового автобуса.

Объем производства тепловозов вырос в минувшем январе, составив 81 секцию, против 36 секций годом ранее, выпуск электровозов также вырос в этом году - до 50 секций по сравнению с 43 секциями, выпущенных в январе 2022 г.

По данным ОПЖТ, производство железнодорожных рельсов в стране составило в январе 60,3 тысячи тонн (-7,7% к январю 2022 года), 2,6 тысячи единиц стрелочной продукции (+19,7%), 4,8 тысячи тонн металлических элементов рельсовых скреплений (-30,4%) и 0,6 млн прокладок рельсовых скреплений (падение в 3,7 раза).