Владелец бывших магазинов Reserved и Cropp в РФ закроет 50 торговых точек

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Преемник польского fashion-ритейлера LPP в РФ – компания FES Retail, которая управляет магазинами RE, СИН, CR, ХС, MO, планирует закрыть около 50 торговых точек.

Компания планирует оптимизировать бизнес, отказавшись от части своих магазинов, "по примеру других крупных fashion-операторов", говорится в сообщении FES Retail.

Речь идет о площадках с низким оборотом, а также магазинах в тех торговых центрах, где условия аренды перестали быть привлекательными для ритейлера.

Компания сосредоточится на остальных торговых точках, которых насчитывается более 500.

Как сообщалось, польский производитель и продавец одежды LPP (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) к концу марта закрыл все магазины в России, а в мае объявил о решении продать бизнес в России китайскому консорциуму. Новым владельцем бизнеса стала китайская FES Retail. В сделку не вошли права на использование товарных знаков и брендов, в связи с чем магазины возобновили работу под новыми вывесками.

Собственник российской операционной структуры сменился в конце июня: вместо LPP основным владельцем ООО "Ре Трэйдинг" стала зарегистрированная в ОАЭ компания "Фар Ист Сервисиз-ФЗКО" (95%). Оставшиеся 5% получила гендиректор ООО "Ре Трэйдинг" Анна Пилюгина.

LPP был одним из крупнейших игроков на российском рынке fashion-ритейла. В 2021 году ООО "Ре Трэйдинг" увеличило выручку по РСБУ вдвое, до 52,9 млрд рублей с 27,35 млрд рублей в 2020 году, и получило 4,86 млрд рублей чистой прибыли после убытка в 131,2 млн рублей годом ранее, свидетельствуют данные компании, опубликованные в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".