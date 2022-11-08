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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Союз экспортеров зерна не видит достаточных предпосылок для создания в Турции международного зернового центра

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Идея создания в Турции зернового центра для хранения и реализации зерна из РФ как международного проекта пока не имеет достаточных предпосылок, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

О том, что у РФ есть планы, связанные с хранением зерна в Турции и его реализацией оттуда в другие регионы, заявил президент Евразийского международного союза мукомольной промышленности и зернопроизводителей (IAOM), председатель правления Ulusoy Un (крупнейший производитель муки в Турции) Эрен Гюхан Улусой. Его позицию распространил портал ekonomi.haber.com.

По его словам, "россияне начали искать крупные зернохранилища в Турции".

"Идея зернового хаба не нова, она частично уже реализована некоторыми крупными российскими экспортерами, кто занимается дистрибьюцией на турецком рынке самостоятельно или через местных партнеров", - сказал Зернин "Интерфаксу". Однако, по его словам, "для превращения этой идеи в действительно международный проект, как того хотят некоторые турецкие игроки, на сегодняшний день не хватает предпосылок". "Ничего, кроме дополнительных издержек и прямых потерь для российских экспортеров она сейчас не даст. Наши партнеры, похоже, выдают желаемое за действительное", - сказал он.

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"В этом сезоне мы наблюдаем снижение закупочной активности Турции в отношении российской пшеницы почти на 20% к прошлому году, при одновременном нетипичном ужесточении фитосанитарных требований, - сообщил Зернин. - Есть проблемы с поставкой российской муки, появляются проблемы с оплатой сельхозпродукции".

"О причинах подобного тренда можно только догадываться, но одно можно сказать точно - ухудшение условий торговли никогда не являлось драйвером реализации масштабных проектов", - заключил он.

Другие мнения

Между тем эксперты аграрного рынка осторожно отнеслись к идее создания в Турции зернового центра для хранения и реализации зерна из РФ.

"Как временное решение в сложившейся ситуации этот подход к решению вопроса по экспорту зерна справедливый и своевременный. Вместе с тем практика показывает, что делать ставку на одного партнера, каким бы он ни был надежным, не стоит", - сказала "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

По ее словам, всегда надо иметь и выстраивать альтернативные пути решения проблем. "Иначе рано или поздно можно стать заложником ситуации, в том числе по условиям сделки - например, увеличению цены за хранение, перевалку и т.п.", - добавила Школкина.

По ее словам, Россия открыта для контактов и понимает свою ответственность за состояние мирового продовольственного рынка. "При наличии достаточного количества зерна мы готовы поставлять его дружественным государствам, и даже части его - в виде гуманитарной помощи странам, которые реально в нем нуждаются, - сказала депутат. - И делать это возможно, в том числе, и через создание перевалочных хабов в Турции. Но альтернатива всегда должна быть".

Идея зернового центра может быть реализована в зависимости от условий, которые будут поставлены перед РФ, считает директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

"Идея неплохая. У нас есть проблема с фрахтом крупнотоннажных судов, которые могут перевозить 50-60 тыс. тонн зерна единовременно, но при этом сейчас активно развивается экспорт именно судами небольшими - типа "река-море", то есть это 3-5 тыс. тонн перевозки. И наиболее дешевый и логичный путь - это поставки в Турцию", - отметила Тюрина во вторник на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, именно малотоннажными судами сейчас поставляется зерно в Турцию. "Поэтому, может быть, как раз это выход из положения: создание именно в Турции крупных товарных партий и последующая поставка уже в Африку", - отметила она.

Однако, сказала Тюрина, "здесь есть вопрос экономики - стоимость аренды таких складов". Многое будет зависеть и от того, как станет вести себя Турция при дальнейшем экспорте российского зерна, заявила она, напомнив про решение Анкары повысить стоимость прохода судов через Босфор. "Идея в принципе может быть реализована, но надо смотреть, на каких условиях Турция будет предлагать российским компаниям арендовать эти склады", - заявила Тюрина.

По ее словам, в настоящее время объемы поставок российской пшеницы в Турцию зависят от хода зерновой сделки. После ее заключения до 1 октября они снизились в два раза по сравнению с прошлым годом. "Когда появилась информация о приостановке участия России в сделке, Турция стала наращивать закупки", - обратила внимание эксперт.

В целом с 1 июля по 1 ноября Турция сократила объем закупок российской пшеницы на 30%.

Турция
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