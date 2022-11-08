В Турции заявили о стремлении устранить препятствия для экспорта российских удобрений и зерна

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Турция продолжает предпринимать дипломатические усилия по устранению препятствий для экспорта российских удобрений и зерна, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства страны Мевлюта Чавушоглу.

"Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений не полностью устранены. Мы изучаем, какие шаги необходимо предпринять, чтобы оправдать ожидания России, и координируем работу", - заявил Чавушоглу на встрече с журналистами в Анкаре после заседания правительства страны.

Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш тоже работает над устранением этих препятствий.

Отвечая на вопрос, потребуется ли еще одно соглашение для экспорта российского зерна, министр заявил, что срок действия нынешнего соглашения, истекающего через несколько дней, будет продлен, если ни одна из сторон не будет возражать. Таким образом, считает Чавушоглу, дополнительного соглашения не потребуется.

"У России есть некоторые опасения, что эти требования (согласованные требования об экспорте российского зерна) не выполняются. Сейчас дипломатия работает над тем, чтобы развеять эти сомнения", - подчеркнул он.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного. Срок действия соглашения истекает 19 ноября