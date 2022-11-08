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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

ЦБ заложил в свой прогноз на 3 года неизменность дисконтов на товары российского экспорта

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Дисконты, с которыми продаются экспортные товары из РФ на фоне разнообразных санкционных ограничений, введенных в этом году, в среднесрочной перспективе существенно не изменятся, прогнозирует Банк России.

Товары российского экспорта на мировом рынке продолжают продаваться с дисконтом, несмотря на некоторое его уменьшение в третьем квартале 2022 года, отмечает ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном во вторник.

"Базовый сценарий (прогноза на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. - ИФ) предполагает сохранение размера дисконта вблизи текущего уровня до конца прогнозного горизонта", - сказано в документе.

Долгосрочная равновесная цена на нефть марки Urals предполагается на уровне $55 за баррель. Среднюю цену на Urals в 2022 году для целей модельных расчетов базового сценария ЦБ скорректировал с $80 в июльском варианте прогноза до $78. В 2023-2025 гг. траектория цены на нефть осталась без изменений: $70, $60 и $55 за баррель соответственно.

Прогноз профицита счета текущих операций РФ в 2022 г., как сообщалось, ЦБ повысил с $243 млрд до $253 млрд в связи с тем, что выше ожиданий оказался как ненефтегазовый, так и нефтегазовый экспорт (но и импорт тоже).

ЦБ РФ
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