"Газпром" сообщил о сокращении просроченной задолженности на 8%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Общая просроченная дебиторская задолженность конечных потребителей газа перед региональными газовыми компаниями (РГК) и газораспределительными организациями (ГРО) группы "Газпром межрегионгаз" на 1 октября 2022 года составила 190,3 млрд руб., снизившись на 7,8% к аналогичному периоду 2021 года.

Как говорится в сообщении "Газпром межрегионгаза", в том числе 96,7 млрд руб. - просроченная дебиторская задолженность конечных потребителей газа Северо-Кавказского федерального округа (снижение на 7,6% по сравнению с тремя кварталами прошлого года).

Вопросы платежной дисциплины потребителей обсудили участники совещания дочерних обществ группы "Газпром межрегионгаз" под председательством заместителя генерального директора компании по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрия Пахомовского.

Руководителям региональных газовых компаний поручено усилить работу по сокращению ПДЗ и не допустить ее роста в ноябре - декабре текущего года.

Также внимание было уделено работе дочерних компаний на внутреннем рынке газа.

"Важнейшей задачей группы является активизация взаимодействия с отечественными производителями и инвесторами, планирующими расширение действующих мощностей и строительство новых. В отдельное направление деятельности РГК и ГРО выделено развитие сотрудничества с производственными площадками, которые рассматривают переход на сетевой природный газ с альтернативного топлива", - говорится в пресс-релизе дочерней компании "Газпрома".

"Мы готовы задействовать все ресурсы, для того чтобы газ пришел в ту точку, которая необходима крупным потребителям, в том числе оказать поддержку в части разработки схемы газоснабжения предприятия и налаживания контактов с производителями энергетического оборудования, необходимого для подключения или перевода объекта на сетевое топливо. Работа с потенциальными потребителями - один из важных факторов развития внутреннего рынка газа, и в дальнейшем он будет только набирать силу", - приведен в сообщении комментарий Пахомовского.