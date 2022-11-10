Доллар дешевеет перед публикацией октябрьских данных об инфляции в США

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доллар дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в четверг перед публикацией октябрьских данных об инфляции в США.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,33%, более широкий WSJ Dollar - 0,15%.

Пара евро/доллар по данным на 8:50 по Москве торгуется на уровне $1,0038 по сравнению $1,0014 на закрытие рынка в среду. Курс фунта поднялся до $1,1408 с $1,1357 накануне.

Курс американской валюты к иене составляет 146,13 иены против 146,41 иены по итогам предыдущей сессии.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют замедление темпов роста потребительских цен в Штатах до 8% в годовом выражении по сравнению с 8,2% в сентябре. Минтруда США опубликует эти данные позднее в четверг.

Отчет об инфляции в США за октябрь, вероятно, станет ключевым фактором, который определит, на какую величину Федеральная резервная система (ФРС) повысит ставку на декабрьском заседании.

В настоящее время рынок закладывает подъем ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в декабре, но более высокие, чем ожидается, темпы октябрьской инфляции могут изменить эти ожидания в пользу очередного увеличения на 75 б.п., отмечает Trading Economics.

Инвесторы также продолжают следить за проходящими в США промежуточными выборами в Конгресс. Согласно предварительным данным, которые приводит Bloomberg, республиканцы уже получили 207 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест при 184 местах у демократов.

На выборах в Сенат обе партии на данный момент получают по 48 мест.