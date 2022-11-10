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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Equinor на 4 года отложила инвестрешение по проекту Wisting из-за роста затрат

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor и ее партнеры отложили принятие инвестиционного решения по нефтегазовому проекту Wisting в Баренцевом море, поставки газа с которого должны были осуществляться на СПГ-завод Snovit, а нефть - продаваться на международном рынке.

Инвестрешение было запланировано на декабрь 2022 года, новая цель - принять его к концу 2026 года, говорится в пресс-релизе.

Стороны разработали технически выполнимый и экологически безопасный проект, но обновленная инвестиционная оценка проекта показала увеличение стоимости из-за роста инфляции и затрат в цепочке поставок на национальном и международном уровнях.

Equinor Норвегия Wisting Баренцево море Snovit
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