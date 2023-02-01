Equinor вышла из проекта производства аммиака из газа и захоронения СО2 в Баренцевом море

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Equinor и Vаr Energi выходят из проекта Barents Blue, их заменит компания Fertiberia, сообщила Equinor, объясняя свой уход окончанием срока действия соглашения о сотрудничестве.

Оператором проекта, который заключается в производстве аммиака с использованием природного газа Баренцева моря, улавливании СО2 и хранении его под морским дном, является Horisont Energi.

Хранилище CO2 Polaris в Баренцевом море было выбрано в качестве решения для хранения CO2 для проекта Barents Blue, им занимались те же партнеры, что и проектом Barents Blue.

Следовательно, Equinor также приняла решение не принимать дальнейшего участия в проекте хранения CO2 Polaris.

В то же время Equinor по-прежнему настроена на изучение решений по поставке газа со своего завода по сжижению природного газа (СПГ) Hammerfest LNG для проекта Barents Blue после изменений в партнерстве.

Equinor напоминает, что у компании есть несколько проектов по производству водорода и захоронению СО2, которые находятся на разных этапах в Норвегии и на других рынках. В Норвегии проект по транспортировке и хранению CO2 Northern Lights (Северное сияние), являющийся частью проекта Longship, уже находится в стадии строительства и готовится к приему CO2 в 2024 году.

Недавно Equinor и RWE объявили, что компании договорились о совместной работе над формированием крупномасштабных цепочек создания стоимости низкоуглеродного водорода с производственным предприятием в Норвегии и экспортным трубопроводом в Германию.

К 2030 году Equinor планирует направить 50% инвестиций компании на возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные решения, такие как улавливание и захоронение СО2 и водород.