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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Отток наличных из банков РФ в октябре снизился до 100 млрд руб. с 500 млрд руб. в сентябре

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Отток наличных из банков РФ в октябре снизился до 100 млрд рублей с 500 млрд рублей в сентябре, сейчас ситуация вернулась к сезонной норме, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В сентябре, если я не ошибаюсь, это (отток наличных - ИФ) где-то 500 млрд рублей и в октябре около 100 млрд рублей. По первым данным ноября мы видим, что операции с наличными возвращаются в сезонную норму", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis.

Она отметила, что в целом в сентябре-октябре отток наличных из банков был меньше, чем в феврале-марте 2022 года.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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