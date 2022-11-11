Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг взрывным ростом, продемонстрировав самый существенный подъем с 2020 года, на фоне данных об инфляции в США.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда. Это минимальный показатель с января этого года.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 8%, которые в среднем прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.

Отчет о CPI дал "именно такую уверенность, которая была нужна рынку", полагает главный рыночный аналитик B.Riley Wealth Арт Хоган, слова которого приводит MarketWatch. "Что важно во всем этом, так это то, что на этой неделе у нас были очень значимые события, и оба они сложились благоприятным образом для рынков", - добавил он, имея также в виду ожидаемую победу республиканцев за контроль над Палатой представителей Конгресса США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тысяч и составило 225 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее этот показатель составил 218 тысяч, а не 217 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение количества заявок до 220 тысяч с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Котировки акций Beyond Meat подскочили на 20,1% после падения более чем на 9% днем ранее. Производитель растительных заменителей мяса увеличил чистый убыток в июле-сентябре в 1,9 раза, выручка упала на 22,5% и не оправдала ожиданий аналитиков.

Цена акций Rivian Automotive Inc. взлетела на 17,4% после снижения почти на 12% в среду. Производитель электромобилей зафиксировал более низкий, чем ожидалось, убыток без учета разовых факторов в третьем квартале и получил выручку лучше прогноза рынка. Кроме того, он подтвердил прогноз выпуска автомобилей в текущем году.

Wynn Resorts, оператор отелей и казино в Лас-Вегасе и Макао, в июле-сентябре сократил чистый убыток на 14%, выручка снизилась на 10,5%, но превысила прогнозы аналитиков. Бумаги компании подорожали на 5,5%.

Биотехнологическая Biogen Inc. объявила о назначении Кристофера Вибахера президентом, главным исполнительным директором и членом совета директоров с 14 ноября. Стоимость компании повысилась на 3%.

Акции Keurig Dr Pepper подорожали на 1%. Главный исполнительный директор компании Озан Докмеджиоглу ушел в отставку в связи с нарушением кодекса корпоративной этики, говорится в сообщении производителя безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих.

Китайский производитель электромобилей NIO в третьем квартале увеличил чистый убыток в 4,5 раза, однако дал сильный прогноз продаж на текущий период. Котировки ADS компании выросли на 11,8%.

Цена акций WeWork Inc. поднялась на 7%. Коворкинговый сервис сократил чистый убыток в третьем квартале на 29% и увеличил выручку на 24%, однако показатели не оправдали ожиданий экспертов.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг увеличился на 3,7% и достиг 33715,37 пункта, максимального уровня с августа. При этом подъем индикатора был самым существенным с мая 2020 года.

Значение Standard & Poor's 500 выросло на 5,54% - до 3956,37 пункта.

Индекс Nasdaq Composite взлетел на 7,35% и составил 11114,15 пункта.

Оба индикатора продемонстрировали максимальный рост в процентном выражении с 2020 года.