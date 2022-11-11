Профицит бюджета РФ в январе-октябре составил 128,4 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2022 года, по предварительным данным, исполнен с профицитом 128,412 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Так как ведомство в последнее время публикует только часть данных об исполнении бюджета и их позднейших уточнениях, раскрытые накопленные показатели с начала года не дают полноценного представления об итогах октября. Федеральное казначейство также с некоторых пор прекратило публикацию своих данных по исполнению бюджетов разных уровней.

Исходя из имеющихся данных, профицит в октябре вновь начал расти после нескольких месяцев постепенного сокращения, увеличившись по сравнению с предварительными данными за январь-сентябрь (54,689 млрд рублей – но по итогам уточнений, как показывает практика, цифра могла существенно измениться).

В январе-августе Минфин предварительно оценивал профицит в 137,44 млрд рублей (в январе-июле - 481,92 млрд рублей, позже Федеральное казначейство давало оценку в 557,5 млрд рублей, за полгода профицит составлял 1 трлн 373,88 млрд рублей, по более поздней оценке Казначейства - 1 трлн 482,3 млрд рублей). В октябре, исходя из данных Минфина, наблюдался профицит в 73,7 млрд рублей (в сентябре был дефицит в 82,8 млрд рублей).

Ранее Минфин сообщил, что в октябре часть средств ФНБ в валюте была реализована за 259,736 млрд рублей, вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита.

Доходы бюджета составили за десять месяцев 22 трлн 139,776 млрд рублей, или 88,5% к общему объему доходов на год; расходы - 22 трлн 011,364 млрд рублей, или 92,9% к бюджетной росписи, и 77,4% к уточненной росписи.

Нефтегазовые доходы бюджета в январе-октябре составили 9 трлн 778,256 млрд рублей (102,6% к показателям на год), ненефтегазовые - 12 трлн 351,519 млрд рублей (79,8%).

Первичный профицит бюджета за этот период был на уровне 1 трлн 271,256 млрд рублей.

Процентные расходы составили 1,142,844 трлн рублей, или 81,4%, непроцентные - 20 трлн 868,520 млрд рублей, или 93,6%.

Федеральная налоговая служба администрировала в январе-октябре 15 трлн 695,927 млрд рублей, или 93,5% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 5 трлн 239,556 млрд рублей, или 84,2%, другие федеральные органы - 1 трлн 204,288 млрд рублей, или 59,9%.

Минфин РФ с июня прекратил публикацию ряда данных по исполнению бюджета, объяснив это минимизацией рисков введения дополнительных санкций. Среди прочего теперь в отчетности отсутствуют данные о расходах бюджета по конкретным направлениям, уточненные цифры по исполнению бюджета за предыдущие месяцы, сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита.