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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Ставка экспортной пошлины на все удобрения составит 23,5%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ставка экспортной пошлины на все виды удобрений составит 23,5%, цена отсечения - $450 за тонну, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Проработали параметры, которые должны быть учтены ко второму чтению бюджета. $450 (за тонну - ИФ) будет цена отсечения, свыше которой будет рассчитываться пошлина для всей продукции. Размер ставки составит 23,5%. Это касается всех минеральных удобрений. Параметры должны быть утверждены соответствующим постановлением правительства, проект которого уже подготовлен", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Всемирный день качества" в пятницу.

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Денис Мантуров Минпромторг РФ
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