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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Sunlight в III квартале увеличил онлайн-продажи на 43%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер Sunlight, управляющий сетью ювелирных магазинов, в III квартале увеличил онлайн-продажи на 43% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, почти до 5 млрд рублей.

Рекордная динамика онлайн-продаж стала ключевым драйвером роста компании, говорится в сообщении Sunlight. Доля онлайн-канала в общей выручке компании составила 35%.

Общее количество купленных украшений онлайн в III квартале превысило 1,1 млн штук, что более чем на 20% больше аналогичного показателя за 2021 год. Наибольший объем продаж был отмечен в категории "золотые украшения с бриллиантами".

Увеличение онлайн-продаж было обусловлено повышением конверсии на 25% и повышением среднего чека на 15% - за счет переключения спроса на золотые украшения и роста продаж украшений премиум-сегмента, отметила компания.

Сеть Sunlight объединяет около 500 магазинов. По данным аналитической компании InfoLine, Sunlight является крупнейшим игроком российского рынка ювелирной розницы с долей 13,7%. По итогам первого полугодия продажи ритейлера, по данным InfoLine, сократились на 4,5%, до 20,8 млрд рублей с НДС.

Sunlight
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