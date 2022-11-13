Axios сообщил о расторжениях контрактов Twitter с подрядчиками

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Руководство Twitter в субботу начало сокращать ряды сотрудников, работающих по контракту, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на источники.

Издание поясняет, что в Twitter работают как штатные, так и наемные сотрудники, работающие на третью сторону. В начале ноября компания сократила штат вдвое.

Теперь, по словам собеседников Axios, Twitter сократил неопределенное количество подрядчиков в различных сферах, включая модерацию контента. При этом по крайней мере некоторые сотрудники не были уведомлены о том, что они уволены: вместо этого они обнаружили, что лишились доступа к корпоративным системам Twitter.

27 октября Илон Маск закрыл сделку по покупке сервиса микроблогов. 1 ноября он распустил совет директоров Twitter Inc. и теперь единолично руководит компанией.