Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

Disney снизит расходы, в том числе за счет сокращения рабочих мест

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Walt Disney Co. Боб Чапек объявил о планах снизить расходы и предупредил руководителей подразделений о возможном сокращении рабочих мест, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.

Disney намерена ввести запрет на все поездки, кроме самых необходимых, а также заморозить наём сотрудников за исключением нескольких ключевых позиций.

В документе, адресованном топ-менеджерам в должности старшего вице-президента и выше, сообщается о создании рабочей группы во главе с главным финансовым директором Disney Кристин Маккарти и руководителем правового департамента Орасио Гутьерресом для проверки расходов компании в сфере маркетинга и создания контента, а также административных издержек с целью поиска возможности их сокращения.

"Я полагаю, это будет сложный процесс для многих из вас и ваших команд, - отметил Чапек. - Нам придется принимать сложные и неудобные решения".

Он добавил, что Disney планирует проверить "каждое направление операций и команд, чтобы найти возможности для экономии".

"Мы предполагаем сокращение части рабочих мест в рамках этого процесса", - сказал Чапек.

"Я не сомневаюсь, что мы достигнем наших целей и станем более гибкой компанией", - заявил он.

Disney зафиксировала более слабые, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, завершившемся 1 октября, а также заявила о возможности замедления темпов роста продаж в начавшемся фингоду.

Число подписчиков стримингового сервиса Disney+ в минувшем квартале увеличилось на 12,1 млн, однако это подразделение зафиксировало убыток в $1,47 млрд, который был вдвое выше, чем годом ранее, и существенно превзошел ожидания рынка.

С начала 2022 года акции Disney подешевели на 39%.

Walt Disney США Боб Чапек Кристин Маккарти Орасио Гутьеррес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

СД "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

Brent подорожала до $96,19 за баррель

Brent подорожала до $96,19 за баррель

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Рынок акций РФ завершил неделю ростом

Рынок акций РФ завершил неделю ростом

Курс биткойна упал до минимума за 2 года на новости о банкротстве FTX

Минэкономразвития допустило обращение в ВТО в связи с признанием экономики РФ нерыночной

Источники назвали вероятных покупателей российской "дочки" Intesa Sanpaolo

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Лукашенко предупредил западных инвесторов о возможной национализации активов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });