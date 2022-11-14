Disney снизит расходы, в том числе за счет сокращения рабочих мест

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Walt Disney Co. Боб Чапек объявил о планах снизить расходы и предупредил руководителей подразделений о возможном сокращении рабочих мест, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.

Disney намерена ввести запрет на все поездки, кроме самых необходимых, а также заморозить наём сотрудников за исключением нескольких ключевых позиций.

В документе, адресованном топ-менеджерам в должности старшего вице-президента и выше, сообщается о создании рабочей группы во главе с главным финансовым директором Disney Кристин Маккарти и руководителем правового департамента Орасио Гутьерресом для проверки расходов компании в сфере маркетинга и создания контента, а также административных издержек с целью поиска возможности их сокращения.

"Я полагаю, это будет сложный процесс для многих из вас и ваших команд, - отметил Чапек. - Нам придется принимать сложные и неудобные решения".

Он добавил, что Disney планирует проверить "каждое направление операций и команд, чтобы найти возможности для экономии".

"Мы предполагаем сокращение части рабочих мест в рамках этого процесса", - сказал Чапек.

"Я не сомневаюсь, что мы достигнем наших целей и станем более гибкой компанией", - заявил он.

Disney зафиксировала более слабые, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, завершившемся 1 октября, а также заявила о возможности замедления темпов роста продаж в начавшемся фингоду.

Число подписчиков стримингового сервиса Disney+ в минувшем квартале увеличилось на 12,1 млн, однако это подразделение зафиксировало убыток в $1,47 млрд, который был вдвое выше, чем годом ранее, и существенно превзошел ожидания рынка.

С начала 2022 года акции Disney подешевели на 39%.