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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

ТМХ в I квартале 2023 года повысит уровень локализации производства до 99%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует в первом квартале 2023 года повысить уровень локализации производства до 99%, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ТМХ Андрей Васильев.

"Мы ведем сейчас работы по импортозамещению - это как электронная база, так и механическая база нашей продукции. В наших планах повысить уровень локализации до 99% в первом квартале следующего года. Оставшийся 1% - это та электронная база, которую выпускает очень ограниченное количество производителей. Российские предприятия работают над импортозамещением данной продукции, мы ожидаем выход на рынок новых продуктов, чтобы можно было полностью импортозаместить зарубежные технологии", - сказал он.

Сейчас уровень локализации продукции ТМХ составляет 90-95%.

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в странах СНГ, Африки и Южной Америки. Сервисный блок группы представляет юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".

Трансмашхолдинг Андрей Васильев Локомотивные технологии
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