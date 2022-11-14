Четверть новостроек в России составляют здания выше 25 этажей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В России четверть от общего объема строительства приходится на высотные строения, подсчитали эксперты Единого ресурса застройщиков.

"Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома высотой 18 - 24 этажа - 28,7% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного строительства (25 и более этажей) в Российской Федерации составляет 26% ", - говорится в исследовании.

Средняя этажность домов в разрешениях на строительство в 2022 году составила 18,2 этажа.

Всего же в стране строится около 10 тысяч домов более чем на 2,1 млн квартир, блоков и апартаментов. Совокупная площадь объектов составляет 107,8 млн кв. м. Средняя площадь строящихся квартир в ноябре равна 49,5 кв. м, наблюдается снижение показателя на 0,7% за год. Средняя цена "квадрата" - 155 тысяч рублей.

За последний год застройщики ежемесячно вводили в среднем 3,8 млн кв. м жилья (-2,6% за год). Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома, которых находится 95,8% строящихся жилых единиц. На дома с апартаментами приходится 4%, а доля блокированных домов составляет 0,2%.

По данным аналитиков, наибольший объем жилищного строительства застройщиками приходится на Москву (17,6%).

В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 2 157 квартир, что на 6% меньше прошлогоднего показателя. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 788 тысяч квартир. При этом в III квартале в среднем продавалось 1475 квартир в день. Показатель сократился в годовом выражении на 43%.

Кроме того, до конца 2023 г. застройщики планируют ввести в эксплуатацию или передать дольщикам по договорам долевого участия свыше 51,8 млн кв. м жилья. При этом в 2022 году перенесены сроки ввода около 3 млн кв. м жилья по ДДУ, что составляет 21,9% от общего объема планируемого ввода объектов в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам в РФ в 2022 году.

Средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию по состоянию на ноябрь 2022 года оценивается в 7,4 месяца.