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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам
Леонид Федун
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Леонид Федун с 27 июня покидает пост вице-президента ПАО "ЛУКОЙЛ" по стратегическому развитию, "в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами", сообщила компания.

Президент "ЛУКОЙЛа" Вадим Воробьев через пресс-службу назвал Федуна ключевым человеком в истории компании и ее развитии до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК.

"Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах. От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях", – отметил Воробьев.

Федуну в апреле исполнилось 66 лет. Он участвовал в создании ЛУКОЙЛа" с 1991 года, а вице-президентом компании был с марта 1994 года. В последнее время он отвечал в компании за вопросы, связанные с климатической повесткой. Согласно проспекту евробондов, по состоянию на 30 сентября 2021 года Федун прямо или косвенно владел или являлся бенефициаром (в том числе через семейные трасты и взаимные фонды) 9,32% акционерного капитала "ЛУКОЙЛа". Бывший топ-менеджер вошел в новый совет директоров компании, избранный на годовом собрании 21 июня.

С 2004 года он является одним из акционеров футбольного клуба "Спартак".

В апреле Вагит Алекперов, попавший под санкции Великобритании и Австралии, решил оставить пост президента "ЛУКОЙЛа", который он занимал с 1993 года. Вместо него на эту должность в конце мая был утвержден Воробьев.

Леонид Федун ЛУКОЙЛ Вадим Воробьев Вагит Алекперов
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