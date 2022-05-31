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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:40

"ЛУКОЙЛ" хочет сократить состав СД и позволить ему приостановку полномочий президента НК

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" планирует сократить количественный состав совета директоров.

Как следует из материалов к годовому собранию акционеров, на утверждение предлагаются изменения в устав НК, согласно которым количественный состав СД с 2023 года должен сократиться с 11 до 9 участников. "Данная норма позволит более гибко подходить к определению количественного состава совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", опираясь на потребности компании в зависимости от сложившихся условий", - поясняет общество.

Помимо этого, устав компании планируется дополнить нормой, предоставляющей право совету директоров принимать решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа компании - президента ПАО "ЛУКОЙЛ".

В то же время из компетенции правления исключается разработка и утверждение квартальных планов деятельности НК, "что обусловлено переходом от формирования текущих бюджетов на квартал на ежеквартальное прогнозирование итогов года".

Как сообщалось, основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов 21 апреля проинформировал о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента, чтобы санкции, наложенные на него Австралией и Великобританией, не мешали развитию компании. Для избрания нового главы НК потребовался созыв внеочередного собрания акционеров, на котором 30 мая президентом был утвержден Вадим Воробьев, занимавший до этого позицию первого исполнительного вице-президента.

ЛУКОЙЛ
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