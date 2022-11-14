ОДК получит 44 млрд рублей на расширение производства авиадвигателей

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - РФ выделит "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех") 44 млрд рублей на расширение производства авиадвигателей. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"По поручению президента будет расширено производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов. На эти цели "Объединенная двигателестроительная корпорация" сможет использовать свыше 44 млрд рублей федеральных средств", - заявил Мишустин.

Он напомнил, что в течение двух лет нужно обеспечить выпуск около 50 двигателей ПД-8 для оснащения SSJ-NEW, 20 ПС-90А для среднемагистральных Ту-214, 14 единиц ПД-14, предназначенных для МС-21.

Одновременно должны быть выполнены все запланированные научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35. Разработку и создание прототипа этой силовой установки важно завершить до конца 2024 года, отметил глава правительства. Он поручил вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову лично контролировать выполнение этой задачи.

Согласно проекту госбюджета на ближайшую трехлетку, финансирование госпрограммы развития авиапромышленности в 2023 году составит 38,5 млрд руб., в 2024 году – 41,5 млрд руб., в 2025 – 39,2 млрд руб. В частности, на поддержку предприятий двигателестроения заложено по 885 млн руб. ежегодно.