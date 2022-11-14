Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

United Airlines повысит зарплаты пилотам на 5% на полгода раньше срока

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines Holdings планирует повысить зарплаты пилотам на 5% в рамках достигнутого два года назад соглашения, причем намерена сделать это на полгода раньше предусмотренного срока.

В 2020 году руководство компании договорилось с профсоюзом пилотов, что они получат 5%-ную прибавку к зарплате, когда компания продемонстрирует доналоговую рентабельность в размере более 5% в течение 12 месяцев.

По словам старшего вице-президента United Брайана Куигли, формально условия для повышения зарплат сложились бы в мае 2023 года, однако руководство решило сделать это уже в декабре этого года.

В третьем квартале United зафиксировала рентабельность в районе 9% и получила чистый убыток, но ожидает выйти на прибыльный уровень в четвертом квартале.

С начала 2022 года капитализация United Airlines выросла на 2,1%, до $14,6 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 16,2%.

United Airlines США Брайан Укигли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новый премьер Ирака назвал комфортной для страны цену на нефть в $100 за баррель

Новый премьер Ирака назвал комфортной для страны цену на нефть в $100 за баррель

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2023 г. на 5,99%

ФАС предложила повысить тарифы "Транснефти" по прокачке нефти в 2023 г. на 5,99%

"ЛУКОЙЛ" переименует президента в CEO и упразднит правление

Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

СД "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в 20,39 руб./акция

Brent подорожала до $96,19 за баррель

Brent подорожала до $96,19 за баррель

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках

Рубль слабо изменился на старте торгов на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });