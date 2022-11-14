United Airlines повысит зарплаты пилотам на 5% на полгода раньше срока

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines Holdings планирует повысить зарплаты пилотам на 5% в рамках достигнутого два года назад соглашения, причем намерена сделать это на полгода раньше предусмотренного срока.

В 2020 году руководство компании договорилось с профсоюзом пилотов, что они получат 5%-ную прибавку к зарплате, когда компания продемонстрирует доналоговую рентабельность в размере более 5% в течение 12 месяцев.

По словам старшего вице-президента United Брайана Куигли, формально условия для повышения зарплат сложились бы в мае 2023 года, однако руководство решило сделать это уже в декабре этого года.

В третьем квартале United зафиксировала рентабельность в районе 9% и получила чистый убыток, но ожидает выйти на прибыльный уровень в четвертом квартале.

С начала 2022 года капитализация United Airlines выросла на 2,1%, до $14,6 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 16,2%.