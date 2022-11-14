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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Спрос на бонды "Газпрома" объемом 30 млрд руб. более чем втрое превысил предложение

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В ходе формирования книги заявок на 3-летние облигации ООО "Газпром капитал" объемом 30 млрд рублей общий объем спроса достигал 94,5 млрд рублей, таким образом, спрос инвесторов в 3,1 раза превысил объем выпуска. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель Газпромбанка, выступившего организатором сделки.

Всего в книге приняли участие 56 инвесторов, включая заявки от управляющих компаний, НПФ, страховых компаний и банков, а также инвестиционных компаний и розничных инвесторов.

""Газпром" выбрал конструктивный момент на рынке для размещения облигаций в условиях отсутствия предложения выпусков со стороны других корпоративных эмитентов и, несмотря на продолжающуюся волатильность процентных ставок, собрал представительную книгу заявок с широкой дистрибуцией среди инвесторов, достигнув поставленного целевого ориентира по купону", - прокомментировал итоги сбора заявок первый вице-президент, глава блока рынков капитала ГПБ Денис Шулаков.

В дату открытия книги 11 ноября ориентир по ставке купона был объявлен в диапазоне 9,3-9,4% годовых, после этого был снижен трижды до финального ориентира "не выше 9,15%", при этом объем выпуска был увеличен с 20 млрд до 30 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,15% годовых по итогам закрытия книги заявок со спредом к бескупонной кривой ОФЗ в размере 79 базисных пунктов. Таким образом, достигнутое в ходе размещения сужение спреда с первоначального ориентира при начале премаркетинга составило 21 базисный пункт.

Поручителем по выпуску выступает ПАО "Газпром".

Техразмещение займа запланировано на 17 ноября.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на 70 млрд рублей, 9 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 105 млрд рублей, два выпуска бессрочных классических бондов на 120 млрд рублей, два выпуска "замещающих" бондов объемом $844,3 млн, два выпуска на 708,4 млн евро и выпуск на 293,6 млн фунтов стерлингов.

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