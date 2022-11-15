Грядущие холода сблизили цены спота и фьючерсов на газ в Европе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Приближающиеся холода почти сравняли цены спотовых (с немедленной поставкой) и фьючерсных контрактов на газ на европейском рынке. Контракт "на день вперед" на хабе TTF вырос до $1153 за тысячу кубометров (при том, что в начале ноября он падал до $225).

Ближайший (декабрьский) фьючерс торгуется на уровне $1255 за тысячу кубометров.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев. "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в понедельник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", поскольку не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

В "Газпроме" не видят оснований для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: ""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 15 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Европейский рынок

Зимние температуры воздуха должны установиться в Европе уже в середине недели, и к выходным ожидается еще более серьезное понижение температуры - до уровня многолетних минимумов.

Однако это пока только прогноз, который может меняться по нескольку раз на дню. Впрочем, на счет этого похолодания пока он несколько раз менялся в сторону еще более сильного понижения. При этом сильнее всего изменилась оценка прогнозируемых ночных температур - теперь они все сильнее заходят ниже нулевой отметки.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на среду) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1153 за тысячу кубометров, прибавив только за один день торгов 61%. Декабрьский фьючерс на индекс TTF - $1255.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1035.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе начала неделю весьма скромно, обеспечив европейскому энергобалансу менее 15% при среднем показателе за прошлую неделю в 20%, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

Запасы газа в Европе

За время затянувшегося предзимья Европа продемонстрировала новую модель управления балансом газа. По мере понижения температуры воздуха в первую очередь тратятся запасы СПГ в приемных резервуарах, а не газ в подземных хранилищах. Впрочем, практика работы европейских терминалов уже нащупала определенный "стеклянный потолок" их мощности. Пока максимальным уровнем их использования за всю историю была отметка в 77%, на прошлой неделе она достигала 74% (и это только самое начало ОЗП).

Европа вот-вот начнет чистый отбор сформированных к зиме запасов газа. Текущее состояние резервов уже нельзя назвать закачкой в прямом смысле этого слова (прирост за последние будние дни составляет десятые доли процентного пункта).

Начало сезона отбора в этом году будет самым поздним за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Уровень запасов сейчас составляет 95,55% - это более 102 млрд куб. м активного газа. Прирост за последние отчетные сутки (13 ноября) составил 0,07 процентного пункта. При этом чистый отбор за газовые сутки 13 ноября показали Франция и Румыния.

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Перед началом сезона отбора американские газовики наращивают закачку газа в хранилища, компенсируя летнее отставание от графика восстановления запасов.

За очередную отчетную неделю (закончилась 4 ноября) в ПХГ было отправлено 2,2 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени темпы закачки.

Текущий уровень запасов составляет около 75%. Его уже можно назвать нормальным, так как это всего на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Тем не менее, это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.