МЭА повысило оценку роста спроса на нефть для 2022 года и понизило для 2023 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 180 тысяч б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, до 99,78 млн б/с, следует из ежемесячного отчета агентства.

Оценку спроса в 2021 году аналитики оставили без изменений - 97,7 млн. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 2,1 млн б/с против сентябрьского прогноза о росте на 1,9 млн б/с месяцем.

Агентство слегка повысило оценку спроса на нефть в мире в 2023 году со 101,26 млн б/с до 101,39 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления была слегка снижена на 40 тысяч б/с - до 1,61 млн б/с.

МЭФ отмечает, что замедление мирового спроса в 2023 году обусловлено нарастающими экономическими препятствиями. В частности, ввиду ухудшения оценок ВВП на 2023 год большинства крупнейших экономик из-за нарастающих рисков рецессии.

"Продолжающееся ослабевание экономики Китая, энергетический кризис в Европе, растущий спрос на нефтепродукты и сильный доллар США - все это сильно сказывается на потреблении", - подчеркивают в МЭА.

Мировые коммерческие запасы нефти в сентябре сократились на 14,2 млн баррелей. Запасы в странах ОЭСР также снизились - на 45,5 млн баррелей, до 2,710 млрд баррелей.

Накануне ОПЕК понизила оценку спроса на нефть в 2022 году на 100 тысяч баррелей в сутки - до 99,57 млн б/с, в 2023 году - также на 100 тысяч б/с, до 101,82 тысячи б/с. ОПЕК прогнозирует, что потребление нефти в мире в 2022 году увеличится на 2,55 млн б/с, а в 2023 году - еще на 2,24 млн б/с.