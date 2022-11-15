Выручка HeadHunter в III квартале выросла на 1,1%, до 4,74 млрд рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter в III квартале увеличил выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1%, до 4,74 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Показатель показал незначительный рост вследствие того, что в отчетном периоде снизились число платящих пользователей из малого и среднего бизнеса и средний уровень потребления по ключевым клиентам. В то же время снижение было компенсировано увеличением ARPC (средний доход на клиента) по всем направлениям.

Скорректированная EBITDA снизилась на 8,3%, до 2,6 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 54,8% против 60,4% в III квартале 2021 года. Снижение компания объясняет решением не уменьшать уровень вложений, несмотря на экономическую ситуацию.

Выручка российского сегмента бизнеса, на который приходится подавляющая часть доходов, составила 4,4 млрд рублей, увеличившись год к году на 1,5%.

Направление малого и среднего бизнеса по России продемонстрировало снижение выручки на 1,1% и составило 2,6 млрд рублей. Ключевые клиенты в РФ принесли HeadHunter 1,63 млрд рублей - показатель вырос на 6,2%.

Общее число платящих клиентов в годовом выражении снизилось на 7,9% и составило 261,1 тыс. Показатель ARPC для ключевых клиентов по стране составил 139,1 тыс. рублей, для малого и среднего бизнеса - 18,68 тыс. рублей.

Скорр. чистая прибыль HeadHunter в III квартале снизилась на 11%, до 1,78 млрд рублей.

Чистый долг HeadHunter на конец сентября составил 1,62 млрд рублей, увеличившись год к году на 33,7%.

Компания по-прежнему не прогнозирует основные финансовые показатели по итогам 2022 года. Компания по-прежнему ожидает, что "неблагоприятная макросреда" может привести к снижению активности найма клиентов HeadHunter, что, соответственно, может оказать влияние на выручку компании.