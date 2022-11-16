Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Несколько иностранных участников ведут переговоры о продаже дочерних банков в России, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в Госдуме.

"Там есть ряд (иностранных банков, ведущих переговоры о продаже "дочек" в РФ - ИФ). Периодически администрация президента обращается к нам за позицией и в Центральный банк, но я, конечно, вам не скажу (что это за банки - ИФ)", - сказал Моисеев. Он отметил, что таких участников несколько.

"50 оттенков "не скажу", - ответил он на просьбу прокомментировать информацию по конкретным банкам.

В конце октября был утвержден список российских кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению президента РФ.