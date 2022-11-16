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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Минфин не увидел системной проблемы с капиталом банков благодаря послаблениям ЦБ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не видит системной проблемы с капиталом банков после того, как ЦБ анонсировал регулятивные послабления, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Банк России принял достаточно радикальные меры. Вы знаете, с 1 января там будет 8% норматив для системно значимых (банков - ИФ). Это, конечно, решает проблему подавляющего большинства. В целом системной проблемы с капиталом банковской системы я не вижу сейчас", - сказал Моисеев.

ЦБ в 2023 году планирует обнулить для банков надбавки к достаточности капитала и установить пятилетний график их постепенного восстановления в обмен на ограничение в выплате дивидендов. Кроме того, ЦБ намерен дать банкам 10-летнюю рассрочку на создание резервов по замороженным активам.

Сбербанк уже заявил, что в следующем году не планирует пользоваться послаблениями ЦБ. ВТБ в свою очередь анонсировал, что будет применять льготы.

Минфин РФ ЦБ РФ
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