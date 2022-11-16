Предприниматели смогут продлить аренду госземли даже при наличии иска о расторжении договора

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сокращает основания для отказа в продлении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, документ (№176651-8) был внесен в парламент группой сенаторов в начале августа.

Согласно действующим антикризисным нормам, до 1 марта 2023 г. арендатор публичного участка может потребовать от арендодателя заключить дополнительное соглашение для увеличения срока действия договора аренды. Максимальный срок продления - три года. Основания заключения договора и задолженность по арендной плате не имеют значения. Главное, чтобы на дату обращения не истек срок действия договора, арендодатель не заявил в суд требование о расторжении договора и чтобы отсутствовали нарушения законодательства при использовании земли.

При этом есть случаи, когда арендодатель обращается в суд с требованием о расторжении договора аренды, но в результате суд может вынести положительное решение в пользу предпринимателя. "Как показывает практика, судебные процессы достаточно длительны, и до того момента, когда может быть вынесено судебное решение может пройти не один месяц, а пока идет судебный процесс предприниматель продлить договор не может", - говорится в пояснительной записке.

"Также необходимо отметить, что сам факт подачи искового заявления в суд не свидетельствует о вине арендатора, а также не прогнозирует абсолютную правоту арендодателя, так как это даже не вынесенное решение по делу, в котором отражена позиция суда", - добавляют авторы.

Принятый в первом чтении в среду законопроект исключает положение о том, что если арендодатель обратился в суд с требованием о расторжении договора аренды, то арендатор не вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего увеличение срока действия аренды.

"Арендодатель не лишается права расторгнуть договор аренды по каким- либо причинам, и если суд встанет на сторону арендодателя, то договор аренды будет расторгнут независимо от того, продлевался ли его срок арендатором или нет", - уточняется в пояснительных материалах.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.