Глава Toshiba хочет сохранения целостности компании

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Toshiba Таро Шимада хочет, чтобы покупатель корпорации сохранил ее целостность для продвижения инноваций, пишет The Wall Street Journal.

Японский промышленный конгломерат последнее время обсуждает стратегические варианты развития, включая возможность продажи. Он получил предложения от десяти инвесторов и намерен завершить их оценку до годового собрания акционеров в конце июня.

Условие, озвученное Шимадой, может усложнить процесс продажи Toshiba, поскольку крупные инвестфирмы, как правило, хотят иметь полную свободу действий, что подразумевает и разделение приобретаемых ими компаний по своему усмотрению, отмечает WSJ. Некоторые аналитики говорят, что подразделения Toshiba по выпуску силовых турбин, лифтов и полупроводников могут стоить больше по отдельности, чем вместе.

CEO Toshiba полагает, что разделение компании на множество частей может быть эффективным в узком смысле, но лишит исследователей возможности взаимного обогащения идеями.

"Если мы захотим разрезать и разделить компанию, настоящая жемчужина исчезнет", - предупреждает он.

Шимада упомянул о технологии, которую Toshiba разрабатывает для внесения генетических изменений в определенные клетки, такие как раковые. Ее изобрела команда из 10 специалистов из различных областей. "Все эти разные типы первоклассных исследователей, работающие вместе, создадут что-то совершенно новое", - отметил он.

В апреле 2022 года Toshiba объявила, что планирует запросить у потенциальных инвесторов предложения о вариантах реструктуризации. Примерно за месяц до этого акционеры компании отклонили план руководства по разделению бизнеса на две части. При этом иностранные инвесторы обратились к компании с просьбой рассмотреть возможность продажи всей компании частной инвестфирме. До этого обсуждался и план разделить бизнес на три части.

Toshiba в апреле заявляла о том, что до годового собрания акционеров 28 июня раскроет данные о количестве поступивших от инвесторов предложений и структурах сделок. Более подробную информацию планируется обнародовать после собрания акционеров, когда будет выбран лучший вариант.

За последний год котировки Toshiba выросли на 20,2%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 потерял 3,5%.