Фондовые индексы США завершили торги слабым снижением

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабым снижением.

Участники рынка оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы, а также свежую порцию статистики.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых, отмечает Market Watch.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 4 тысячи - до 222 тысяч человек, говорится в отчете министерства труда. Неделей ранее этот показатель составлял 226 тысяч, а не 225 тысяч, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя в среднем до 228 тысяч, в то время как респонденты Trading Economicsне ожидали изменения с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Индекс производственной активности в Филадельфии в ноябре опустился до минус 19,4 пункта по сравнению с минус 8,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение индикатора, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, до минус 6,2 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Котировки акций Nvidia Corp. снизились на 1,5% к концу сессии. Производитель графических процессоров зафиксировал падение чистой прибыли более чем в 3,5 раза в третьем квартале 2023 финансового года (август-октябрь).

Бумаги Tesla подешевели на 2%. Американский миллиардер Илон Маск определился со своим преемником на посту главы производителя электромобилей, заявил член совета директоров компании Джеймс Мердок. При этом он не назвал имя.

В то же время цена бумаг Cisco Systems Inc. выросла на 5%. Производитель сетевого оборудования в прошедшем квартале сократил чистую прибыль на 10%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков, при этом компания улучшила годовой прогноз.

Стоимость Bath & Body Works подскочила более чем на 25%. Производитель парфюмерии и парфюмированных изделий в финквартале, завершившемся 29 октября, увеличил чистую прибыль на 3,7% и улучшил годовой прогноз прибыли от продолжающихся операций.

Цена акций Macy's Inc. взлетела на 15%. Владелец сетевых универмагов в августе-октябре снизил чистую прибыль на 55%. Однако скорректированный показатель существенно превысил ожидания, что позволило компании улучшить его прогноз на год.

Котировки ADR Alibaba Group Holding увеличились на 7,8%. Китайский интернет-гигант неожиданно получил чистый убыток в июле-сентябре, тем не менее скорректированная прибыль превзошла ожидания. Кроме того, компания сообщила об увеличении программы buyback на $15 млрд и продления ее сроков до 2025 года.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 7,51 пункта (0,02%) - до 33546,32 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc., подешевевшие на 3,5%, и Walt Disney Co. - на 2,7%.

Значение Standard & Poor's 500 за день снизилось на 12,23 пункта (0,31%), составив 3946,56 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 38,7 пункта (0,35%), завершив день на отметке 11144,96 пункта.