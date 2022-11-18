Короткое похолодание в Европе придется в основном на период сниженного спроса на газ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Нынешнее похолодание в Европе оказалось более суровым, чем предварительно прогнозировалось, но менее продолжительным. При этом большая его часть придется на выходные дни, когда спрос на газ в системе понижен. Это оказало корректирующее воздействие на рыночные цены в Европе.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев. "Оператор ГТС Украины" сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м,. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", объяснив, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: ""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,9 млн куб. м на 18 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

Европейский рынок

С пятницы по воскресенье Европа переживает сильное похолодание. Особенно холодной будет ночь на субботу. Однако продолжительность этих холодов оказалась намного короче, чем прогнозировалось ранее. Публикация более мягкого прогноза погоды позволила ценам на газ в Европе немного скорректироваться.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на пятницу) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1075 за тысячу кубометров. Декабрьский фьючерс на индекс TTF - $1145.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за 4 дня текущей недели обеспечила в среднем 20% европейского энергобаланса при среднем показателе за прошлую неделю в 20%, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

Запасы газа в Европе

Европа начала отбор газа из своих хранилищ - нетто-отбор продолжается третьи отчетные сутки (с 14 по 16 ноября). Начало сезона отбора в этом году обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний срок был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Уровень запасов сейчас составляет 95,38% - это на 8,5 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Перед началом сезона отбора американские газовики наращивают закачку газа в хранилища, компенсируя летнее отставание от графика восстановления запасов.

За очередную отчетную неделю (закончилась 11 ноября) в ПХГ было отправлено 1,8 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени темпы закачки.

Текущий уровень запасов составляет около 76%. Его уже можно назвать нормальным, так как это всего на 0,2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Тем не менее, это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.