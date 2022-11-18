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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

МСЗ повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду сразу на 4,5 млн т

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском отчете увеличил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) сразу на 4,5 млн тонн, до 41,1 млн тонн.

Прогноз сбора пшеницы в этом году не изменился и составляет 95,4 млн тонн. Оценка переходящих запасов на 1 июля 2023 года снижена до 20 млн тонн с 24,5 млн тонн месяцем ранее.

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Прогноз экспорта пшеницы ближайшего конкурента на мировом рынке - ЕС снижен до 34,4 млн тонн с 36,4 млн тонн в октябре.

МСЗ также повысил и прогноз экспорта зерна из РФ в целом - до 49,1 млн тонн с 45,8 млн тонн в октябре. Оценка сбора не изменилась - 139,2 млн тонн. При этом эксперты считают, что переходящие запасы зерна снизятся до 25,6 млн тонн с 29,1 млн тонн месяцем ранее.

Экспорт зерна из ЕС, по прогнозу, снизится до 49,1 млн тонн с 51,1 млн тонн.

Мировой сбор зерна в этом сельхозгоду, по оценке МСЗ, составит 2 млрд 255,3 млн тонн (2 млрд 255,9 млрд тонн по октябрьскому прогнозу), в том числе 790,6 млн тонн пшеницы (792 млн тонн).

Международный совет по зерну Россия
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