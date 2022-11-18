РЖД увеличили вложения в закупку вагонов для дальних поездов до 35,3 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В 2022 году ОАО "РЖД" инвестирует в закупки вагонов для поездов дальнего следования 35,3 млрд рублей, что на 34% больше, чем в прошлом году, сообщила компания.

"Дочка" монополии - АО "ФПК" - нарастила в 2022 году объем закупок таких вагонов до 489 единиц, что на 25% больше ранее запланированного (389 вагонов) и на 12% больше объемов прошлого года, когда было приобретено 436 вагона.

В общем объеме закупки 2022 года предусмотрен 381 одноэтажный вагон (плацкартные, купейные, вагоны-рестораны и штабные вагоны) из которых 310 единиц выполнены в виде двухвагонных сцепов, а 71 вагон - в стандартной конфигурации.

Также в рамках закупки компания получит 108 двухэтажных вагонов (купейные, вагоны-рестораны и штабные вагоны), из них 49 - вагоны партии "2020" с увеличенным пространством для пассажиров верхних полок второго этажа.

В 2023 году РЖД планируют закупить порядка 550 вагонов для поездов дальнего следования.

На конец октября 2022 года в адрес компании поступило 214 вагонов: 130 одноэтажных и 84 двухэтажных. Новые вагоны планируется включить в составы популярных поездов, например, №19/20 "Премиум" Ростов-на-Дону - Москва, №11/12 "Премиум" Анапа - Москва и №9/10 "Саратов" Саратов - Москва.

Кроме того, парк ФПК пополняется вагонами, в которых предусмотрены специализированные детские купе.